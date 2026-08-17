Stellantis : enfonce brutalement le plancher des 4,63 EUR

Le calvaire des actionnaires de Stellantis se poursuit : le cours enfonce brutalement un plancher historique (13 ans) avec la cassure des 4,63 EUR et un nouveau plancher des 4,43 EUR.

Stellantis semble bien parti pour retracer les 4,20 EUR de mi-décembre 2013... et ensuite, risque de division par 2 jusqu'au re-test des 2,00/2,05 EUR, le plancher absolu du 8/11 au 7/12/2012.