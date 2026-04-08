PHOTO DE FICHIER : Stellantis est en pourparlers avancés pour développer l'Opel EV avec le Chinois Leapmotor, selon des sources

Stellantis est ‌en discussions avancées avec Leapmotor pour développer en ​commun une voiture électrique de marque Opel embarquant de la technologie de son partenaire chinois et devant ​être produite dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne, ont ​dit trois sources à Reuters.

Le ⁠projet, s'il est finalisé, aidera Stellantis à ‌réduire le coût et le temps de développement du nouveau modèle à un moment ​où le ‌constructeur franco-italo-américain est occupé à réélargir son ⁠offre de motorisations au-delà de l'électrique pur, technologie pour laquelle il revu en baisse ses ambitions ⁠globales.

Ce "reset" stratégique s'est ‌accompagné de charges exceptionnelles massives d'environ ⁠22,2 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Stellantis a déclaré ‌qu'il y avait des "contacts réguliers" entre ⁠les deux partenaires sur les moyens d'étendre ⁠leur collaboration, sans ‌autre précision.

Leapmotor, de son côté, a répondu être ​en pourparlers avec des ‌partenaires, dont Stellantis, mais uniquement pour fournir des composants développés par ​lui-même et pas pour coopérer au niveau des architectures de véhicules. Il a refusé ⁠de faire un commentaire sur les autres éléments concernant la future voiture Opel qui serait produite à Saragosse.

(Reportage Zhang Yan à Shanghai et Giulio Piovaccari à Milan, avec Gilles Guillaume à Paris, édité ​par Augustin Turpin)