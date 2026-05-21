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Stellantis en baisse après l'annonce d'un plan stratégique de 70 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action du constructeur automobile Stellantis STLAM.MI chute de 7,4% à Milan alors que son nouveau plan de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) à l'horizon 2030 incite les investisseurs à se concentrer sur son exécution, même si les prévisions de marge ont dépassé les attentes dans plusieurs régions, notamment en Amérique du Nord

** La mise à jour de la stratégie comprend des projets visant à lancer 60 nouveaux modèles de voitures d'ici 2030, de nouveaux investissements technologiques, des coentreprises avec d'autres constructeurs automobiles et une meilleure utilisation de ses capacités de production

** "Les objectifs sont à long terme, comme on le craignait, mettant l'accent sur les étapes intermédiaires et la mise en œuvre qui devront être abordées tout au long de la journée", indique Jefferies

** Il souligne également l'absence de prévisions concernant le flux de trésorerie disponible, le groupe franco-italien devant dévoiler ses objectifs financiers pour 2030 plus tard dans la journée de jeudi

** JPMorgan souligne également des prévisions de marge régionale supérieures au consensus des analystes, avec des objectifs de 8 à 10% et de 3 à 5% sur les marchés clés d'Amérique du Nord et d'Europe, respectivement

** L'action a atteint son plus bas niveau depuis fin mars avant de réduire ses pertes. Elle a finalement clôturé en baisse de 3,9%, portant ses pertes depuis le début de l'année à environ 35%

(1 $ = 0,8618 euro)

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