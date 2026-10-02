Stellantis en a encore sous le capot, IG Group s'écrase

(Zonebourse.com) - Stellantis profite de chiffres commerciaux solides, tandis que BT Group, Hexagon et Julius Bär progressent nettement. IG Group chute lourdement après un avertissement sur ses revenus, et Volvo Cars rétrograde suite à des résultats inférieurs aux attentes.

Actions en hausse

Stellantis ( 3,5%) : le constructeur automobile profite de ventes trimestrielles stables aux Etats-Unis sur un an, à environ 324 000 véhicules. La vigueur de Ram compense le recul de Jeep. En Italie, les immatriculations ont progressé de 13% en septembre, Leapmotor inclus, renforçant ce tableau commercial.

BT Group ( 3,2%) : l'opérateur télécoms britannique grimpe après des informations du "Financial Times" selon lesquelles sa directrice générale a approché des responsables gouvernementaux pour évaluer les obstacles concurrentiels à un éventuel rachat de TalkTalk. Une opération qui laisse entrevoir une consolidation du marché britannique du haut débit.

Hexagon ( 3,1%) : le groupe suédois de technologies de mesure bénéficie d'un relèvement de l'objectif de cours de Nordea, de 110 à 125 couronnes. La banque maintient sa recommandation à l'achat et anticipe une amélioration de la rentabilité sous l'impulsion de la nouvelle direction et de la cotation d'Octave.

Julius Bär ( 2,9%) : le gestionnaire de fortune zurichois est porté par l'annonce d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 600 millions de francs suisses, accompagné d'une révision de sa politique de distribution du capital. Son lancement est prévu dans les prochaines semaines, après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Danone ( 2,8%) : le groupe laitier français profite de la confirmation de ses objectifs pour 2026. Il vise une croissance des ventes comprise entre 3% et 5% en données comparables et une progression du résultat opérationnel supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Legrand ( 2,1%) : l'électricien français gagne du terrain après le relèvement de la recommandation d'Evercore ISI, qui passe de "en ligne" à "surperformance", avec un objectif de cours de 175 euros.

Actions en baisse

IG Group (-25%) : la plateforme de trading londonienne dévisse après un point d'activité décevant. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait reculer de 14% sur un an, à 240 millions de livres sterling, poussant le groupe à abaisser ses perspectives de revenus pour l'exercice 2026.

Volvo Cars (-2,9%) : le constructeur suédois recule après avoir averti qu'il ne tiendrait pas ses prévisions annuelles de volumes ni de flux de trésorerie pour l'exercice 2026. Ses ventes mondiales ont baissé de 10,7% au troisième trimestre, pénalisées par le recul du marché chinois et une reprise américaine décevante.

Commerzbank (-2,1%) : la banque de Francfort est pénalisée par une dégradation de RBC, qui abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance sectorielle" et ramène son objectif de cours de 43 à 40 euros. L'analyste Anke Reingen estime que les ambitions d'UniCredit accroissent les risques et renchérissent le coût des fonds propres.

Kering (-1,5%) : la maison mère de Gucci et Balenciaga pâtit d'une série de baisses d'objectifs de cours après une conférence téléphonique destinée à recadrer les anticipations. Jefferies ramène sa cible à 220 euros, Citi à 243 euros et JP Morgan à 215 euros.

Nanobiotix (-1,3%) : la biotech française recule après l'annonce, le 1er octobre au soir, du départ de son directeur financier Bart Van Rhijn, après cinq ans au sein du groupe. Il est remplacé par Arnd Christ, ancien directeur financier d'Immatics. Le marché accueille fraîchement ce changement à la direction financière.

Lindt (-0,6%) : le chocolatier suisse poursuit sa semaine dans le rouge, pénalisé par deux baisses d'objectifs de cours. JP Morgan, à "sous-pondérer", ramène sa cible à 73 000 francs suisses, tandis que Rothschild & Co Redburn, malgré un avis à l'achat, abaisse la sienne à 108 000 francs suisses.

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