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Stellantis discute avec Londres de l'avenir de l'usine Vauxhall-DG
Reuters03/03/2021 à 18:34

3 mars (Reuters) - * STELLANTIS VA ENCORE REDUIRE LA COMPLEXITE COMMERCIALE PAR LIGNE DE PRODUIT DE L'EX-PSA DE 85% D'ICI 2022 PAR RAPPORT À 2019-TAVARES

* STELLANTIS CONFIRME SON INTENTION DE RESTER SUR LE MARCHÉ CHINOIS ET D'Y "REPARER" SA PERFORMANCE-TAVARES

* STELLANTIS AURA AU CATALOGUE UN FOURGON DE TAILLE MOYENNE A PILE À COMBUSTIBLE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2021-TAVARES

* STELLANTIS "TRAVAILLE TRES DUR" POUR TROUVER DES ALTERNATIVES AUX COMPOSANTS ELECTRONIQUES EN SITUATION DE PÉNURIE-TAVARES

* STELLANTIS ESTIME QUE DES FOURNISSEURS N'ONT NI PROTÉGÉ, NI ALERTÉ LE CONSTRUCTEUR FACE AU RISQUE DE PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES-TAVARES AUX ECHOS

* TAVARES APPELLE A TRAITER LA QUESTION DE L'OPACITÉ QUI RÈGNE SUR L'ALLOCATION DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES AUPRÈS DES DIFFÉRENTS CONSTRUCTEURS EN CONCURRENCE

* STELLANTIS-LE SUJET DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES FILIALES DE NOUVELLES MOBILITÉ DES DEUX GROUPES, FREE2MOVE ET LEASYS, SERA TRAITÉ D'ICI AU PRINTEMPS-TAVARES AUX ECHOS

* STELLANTIS-LA "GRANDE INCONNUE" POUR LE CHIFFE D'AFFAIRES DE 2021 EST L'IMPACT DE LA PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES-CFO

* STELLANTIS DEVRAIT AVOIR SES PREMIERS VEHICULES PARTAGÉS D'ICI DEUX A DEUX ANS ET DEMI-TAVARES

* STELLANTIS "PAS CERTAIN" QUE LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS SOIT RESOLUE D'ICI LE SECOND SEMESTRE 2021-TAVARES

* STELLANTIS TIENDRA ENTRE LA FIN MARS ET L'ÉTÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES SUR LA MANIERE DE SIMPLIFIER SES COLLABORATIONS, NOTAMMENT DANS LE LEASING-TAVARES

* STELLANTIS DISCUTE ACTUELLEMENT AVEC LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DU FUTUR DE L'USINE D'ELLESMERE PORT, ATTEND DES CLARIFICATIONS SUR LE SOUTIEN DES AUTORITÉS POUR ÉVALUER SES OPTIONS-TAVARES

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(Reporting By Gilles Guillaume)

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