Stellantis dévoile des facturations en baisse de 1% au troisième trimestre

Le constructeur automobile multi-marques a vu ses facturations s'établir à 1,3 million d'unités, en baisse de 1% sur la période de juillet à septembre. La solide dynamique des véhicules électriques (BEV) en Europe élargie a été tempérée par des reculs stratégiques et conjoncturels en Amérique du Nord ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le détail des zones géographiques, en Europe élargie, les livraisons ont augmenté de 10%, en hausse de 54 000 unités, tirées par les modèles 100% électriques. En revanche, en Amérique du Nord elles ont chuté de 12%, pour une baisse de 47 000 unités, en raison des arrêts de production estivaux planifiés qui ont principalement impacté la marque Jeep (-25 000 unités le Grand Cherokee et le Compass).

Au Moyen-Orient & Afrique, les facturations ont chuté de 20 000 unités, pénalisées par la Turquie (-21 000) dans un marché en repli et dans l'attente du démarrage en octobre 2026 de la production locale d'utilitaires.

En Amérique du Sud, le repli a été de 1%, à environ -1 000 unités et en Asie-Pacifique, il a été de 6%, à -15 000 en raison de la contraction du marché japonais et d'un effet de base défavorable.