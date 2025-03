Stellantis: deux nouveaux administrateurs vont être proposés information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il proposerait lors de l'assemblée générale de ses actionnaires du 15 avril prochain de nommer deux nouveaux administrateurs.



Le constructeur automobile précise dans un communiqué qu'il compte placer à l'ordre du jour de la réunion la désignation d'Alice Davey Schroeder, une ancienne banquière d'affaires de Morgan Stanley.



Stellantis indique que la femme d'affaires lui apportera son expertise dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la gouvernance d'entreprise.



Stellantis prévoit en outre de proposer la ratification comme administrateur de l'entrepreneur et scientifique israélo-américain Daniel Ramot, co-fondateur et directeur général de l'entreprise de technologie des transports Via.



S'ils sont élus par les actionnaires, les deux administrateurs exerceront un mandat de deux ans.



La réélection de Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani et Benoît Ribadeau-Dumas sera en outre soumise au vote des actionnaires.





