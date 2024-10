Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: dégradé par Barclays, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Le titre Stellantis subit jeudi la plus forte baisse du CAC 40 après une dégradation par Barclays, passé à 'pondération en ligne' contre 'surpondérer' jusqu'à présent.



Vers 14h00, l'action du groupe automobile chute de 3,8% pour retomber à des plus bas de deux ans, alors que l'indice européen du secteur perd autour de 1,6%



Barclays, qui abaisse par ailleurs son objectif de cours de 23 à 12,5 euros, reconnaît dans une note de recherche qu'il s'est trompé sur le dossier au vu du sévère avertissement lancé par le constructeur la semaine passée.



Le bureau d'études admet en particulier avoir trop tardé à avoir pris conscience des problèmes concernant le niveau des stocks et des pertes de parts de marché en Europe comme aux Etats-Unis.



L'analyste, qui souligne que le titre accuse désormais un repli de 41% cette année contre un recul de 11% pour l'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, indique ne pas envisager de redressement avant le premier semestre 2025, ce qui le conduit à réduire de 33% à 45% ses prévisions de résultats pour la période 2024-2026.



Pour ne rien arranger, il apparaît désormais que le nombre de véhicules rappelés pour des problèmes moteur récurrents (courroie des blocs 'PureTech') dépassera celui des voitures neuves vendues en 2024.





