Stellantis dans le vert après 8 baisses consécutives

(Zonebourse.com) - Stellantis s'affiche en hausse ( 1,26%, à 6,198 euros) à la faveur d'une recommandation positive de DZ Bank. Le titre du constructeur automobile multi-marques pourrait ainsi mettre fin à une longue série de 8 replis à la suite qui ont fait perdre au titre 17,13%.

Les analystes de la banque allemande ont confirmé leur recommandation sur le titre à acheter, et ont relevé leur cible de cours de 7,50 à 7,75 euros.

Dans leur note, ils estiment que Stellantis a dépassé les attentes au premier trimestre, notamment au niveau du bénéfice par action ajusté des effets exceptionnels qui s'est établi à 0,21 euro, contre une prévision à 0,19 et un précédent à 0,04 euro. Le chiffre d'affaires de 38,1 milliards d'euros a été proche des attentes qui se situaient à 38,5 milliards d'euros.

La marge opérationnelle a quant à elle été soutenue par une amélioration des livraisons et des revenus dans les deux régions clés que sont l'Amérique du Nord et l'Europe.

Enfin, le groupe a confirmé ses objectifs annuels : une croissance des revenus à un chiffre (milieu de fourchette), une marge opérationnelle ajustée à un chiffre (bas de fourchette) et une amélioration du free cash-flow industriel, bien que toujours négatif.

DZ Bank ainsi que les investisseurs attendent impatiemment le 21 mai, date à laquelle se tiendra la journée investisseurs tant attendue. La direction a systématiquement renvoyé à cette date toutes les questions d'ordre stratégique.

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