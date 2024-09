Stellantis commence à réfléchir à un possible après Carlos Tavares

(AOF) - Stellantis a commencé à discuter sur la suite à donner au contrat de son directeur général, Carlos Tavares, dont le contrat prendra fin début 2026, annonce Reuters. " Un peu plus d'un an avant l'expiration d'un contrat de cinq ans signé en janvier 2021, il est normal qu'un conseil d'administration se penche sur le sujet avec la nécessaire anticipation vu l'importance de la position, sans que ceci ait un impact sur les discussions futures ", a déclaré un porte-parole du constructeur automobile à l’agence de presse.

Il a ajouté qu'il existait toujours la possibilité que Carlos Tavares reste en poste plus longtemps.

Après des années de très bonnes performances, Stellantis a publié des résultats décevants au premier semestre. L'action du constructeur automobile perd près de 35% depuis le début de l'année, enregistrant ainsi l'un des replis les plus importants du CAC 40.

