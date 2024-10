Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: chute des ventes US de FCA au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - FCA, la filiale nord-américaine de Stellantis, a fait état mercredi d'une chute de 20% de ses ventes aux Etats-Unis au troisième trimestre en raison des contre-performances de ses marques-vedette Jeep et Ram.



Le géant de l'automobile, qui commercialise six marques Outre-Atlantique dont Dodge ou Alfa-Romeo, indique avoir livré 305.294 unités sur le trimestre écoulé, contre 380.563 sur la même période de 2023.



Dans le détail, sa marque Jeep a vu ses ventes diminuer de 6% à 144.963 voitures sur la période, tandis que Ram, connu pour ses pick-up de grande taille, a vu les siennes décrocher de 19% à 108.925.



Seul motif de satisfaction mentionné dans le communiqué, FCA dit avoir réduit le niveau de ses stocks de 50.000 véhicules au cours du trimestre, soit une réduction de 11,6%.



Ce mouvement de repli de ses inventaires va le conduire à poursuivre jusqu'à la fin de l'année les opérations promotionnelles en cours sur les marques Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Ram, explique le constructeur.



Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, les ventes de FCA US s'inscrivent en baisse de 17%, repassant ainsi sous le seuil du million d'unités, à 982.827 contre 1.183.538 un an plus tôt.





