 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis cherche à se retirer de l'entreprise de batteries avec Samsung alors que les pertes liées aux véhicules électriques s'accumulent, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Stellantis NV STLAM.MI cherche à se retirer de sa coentreprise américaine de batteries avec le sud-coréen Samsung SDI Co. 006400.KS alors que le constructeur automobile réduit ses ambitions en matière de véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Stellantis et Samsung SDI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le rapport intervient après que Stellantis a annoncé plus de 26,5 milliards de dollars de dépréciations la semaine dernière, ce qui a fait chuter ses actions alors que les constructeurs automobiles traditionnels paient le prix d'avoir mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Stellantis a étudié les moyens de se désengager de l'entreprise, mais aucune décision finale n'a été prise, selon le rapport, qui ajoute qu'une sortie pourrait être coûteuse pour Stellantis et un processus long, et que Stellantis pourrait vendre sa participation à une tierce partie.

"Nous continuons à avoir des discussions de collaboration avec Samsung sur l'avenir de notre JV StarPlus Energy", a déclaré Stellantis dans une déclaration envoyée par courriel à Bloomberg News.

Valeurs associées

STELLANTIS
6,350 EUR MIL +3,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank