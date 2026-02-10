Stellantis cherche à se retirer de l'entreprise de batteries avec Samsung alors que les pertes liées aux véhicules électriques s'accumulent, selon Bloomberg News

Stellantis NV STLAM.MI cherche à se retirer de sa coentreprise américaine de batteries avec le sud-coréen Samsung SDI Co. 006400.KS alors que le constructeur automobile réduit ses ambitions en matière de véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Stellantis et Samsung SDI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le rapport intervient après que Stellantis a annoncé plus de 26,5 milliards de dollars de dépréciations la semaine dernière, ce qui a fait chuter ses actions alors que les constructeurs automobiles traditionnels paient le prix d'avoir mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Stellantis a étudié les moyens de se désengager de l'entreprise, mais aucune décision finale n'a été prise, selon le rapport, qui ajoute qu'une sortie pourrait être coûteuse pour Stellantis et un processus long, et que Stellantis pourrait vendre sa participation à une tierce partie.

"Nous continuons à avoir des discussions de collaboration avec Samsung sur l'avenir de notre JV StarPlus Energy", a déclaré Stellantis dans une déclaration envoyée par courriel à Bloomberg News.