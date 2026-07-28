Stellantis cède sa participation dans Free2move à l'allemand Mutares

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Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder sa participation dans l'activité d'autopartage Free2move au groupe de capital-investissement allemand Mutares MUXG.DE .

Cette cession intervient dans le cadre des efforts d'optimisation du constructeur automobile, confronté à de grandes difficultés commerciales et qualité.

Le groupe franco-italo-américain a en effet annoncé en mai un nouveau plan stratégique de 60 milliards d'euros intitulé "FaSTLAne 2030", qui passe notamment par une rationalisation de ses plateformes de véhicules et six milliards d'euros de réductions de coûts annuelles d'ici 2028.

"En nous concentrant davantage sur nos activités automobiles stratégiques, nous consolidons notre capacité à générer une performance durable sur le long terme", a déclaré dans un communiqué mardi Virgilio Cerutti, "Head of Business Development & Partnerships" chez Stellantis.

La finalisation de la cession de Free2move, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, est prévue d'ici la fin de l'année 2026, selon le communiqué.

La marque d'autopartage, présente dans 14 villes d'Europe et des États-Unis, avait été créée par PSA en 2016, avant sa fusion avec Fiat Chrysler, et s'inscrivait dans la stratégie d'expansion vers les services de mobilité orchestrée par l'ancien directeur général Carlos Tavares.

Dans le cadre de l'opération, Stellantis assurera la continuité pour les clients, partenaires et collaborateurs tout au long du processus, selon le communiqué.

Pour Mutares, cette acquisition permettra de créer une nouvelle plateforme dans le secteur de la mobilité, a déclaré le groupe basé à Munich, ajoutant qu'il compte poursuivre son développement, notamment en opérant la transition vers les véhicules électriques à batterie.

A la Bourse de Paris, vers 08h35 GMT, le titre Stellantis prenait 1% à 5,01 euros, en ligne avec les valeurs du secteur automobile .SXAP .

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Benoit Van Overstraeten)