Stellantis cède sa filiale d'autopartage à Mutares

Le constructeur automobile a annoncé la vente de l'intégralité de sa participation dans son activité d'autopartage Free2move à l'investisseur allemand Mutares. L'opération, qui s'inscrit dans le plan stratégique FaSTLAne 2030, devrait être finalisée d'ici fin 2026.

Stellantis et Mutares ont signé un accord portant sur la cession de Free2move, plateforme d'autopartage en free-floating présente dans 14 villes d'Europe et des États-Unis. La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, traduit la volonté du groupe de recentrer ses ressources sur ses activités automobiles coeur de métier et sur les régions, marques et technologies les plus rentables. "En affinant notre concentration sur nos activités automobiles principales, nous renforçons notre capacité à générer de la performance sur le long terme", a commenté Virgilio Cerutti, responsable du développement et des partenariats chez Stellantis.

Mutares investit dans un nouveau segment

Pour Mutares, l'acquisition marque l'entrée sur un nouveau segment, celui de la mobilité. L'investisseur prévoit de refondre la gestion de la flotte internationale, de poursuivre la transition vers l'électrique et de renforcer l'expérience client. Devenue entité indépendante, Free2move devrait bénéficier d'une agilité accrue et d'investissements dédiés. "La marque combine une notoriété internationale forte et un potentiel clair d'amélioration opérationnelle", a souligné Johannes Laumann, directeur des investissements de Mutares, évoquant l'ambition d'en faire "une plateforme indépendante de premier plan " dans le secteur.