 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis : cassure des 5,95E, le risque baissier s'exacerbe
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 16:38

Stellantis accélère à la baisse et enfonce brutalement le plancher des 6E, après avoir cassé la veille les 6,12E, le plancher de clôture du 4 mai.

Avec le décrochage sous 5,95E (plus bas intraday des 30 avril et 21 mai) qui semble se confirmer, la probabilité est forte d'assister à un retracement du plancher annuel des 5,53E du 20 mars.

Valeurs associées

STELLANTIS
5,840 EUR MIL -3,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
124,25 -11,34%
CAC 40
8 182,79 -0,25%
Pétrole Brent
92,99 +0,70%
2CRSI
49,4 -1,89%
STELLANTIS
5,799 -3,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank