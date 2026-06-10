Stellantis : cassure des 5,95E, le risque baissier s'exacerbe

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
L’Organisation des Nations unies a déclaré mercredi qu’un garçon avait été abattu lors d'un rassemblement pour les droits des femmes la veille dans la ville d'Hérat en Afghanistan, des témoins ayant indiqué à l’AFP que les forces de sécurité avaient dispersé les ...
Lire la suite
Bill Gates est arrivé mercredi matin au Capitole de Washington pour être interrogé par une commission du Congrès américain qui enquête sur l'affaire Epstein et veut entendre le milliardaire sur ses liens d'amitié avec le criminel sexuel. "J'espère que mon témoignage ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•10.06.2026•16:51•
La banque centrale du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 2,25%, évoquant une économie "faible" dans un contexte d'incertitudes commerciales avec les Etats-Unis. En annonçant le maintien de son taux pour la cinquième fois consécutive, la Banque du Canada ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer