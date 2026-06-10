Stellantis : cassure des 5,95E, le risque baissier s'exacerbe

Stellantis accélère à la baisse et enfonce brutalement le plancher des 6E, après avoir cassé la veille les 6,12E, le plancher de clôture du 4 mai.

Avec le décrochage sous 5,95E (plus bas intraday des 30 avril et 21 mai) qui semble se confirmer, la probabilité est forte d'assister à un retracement du plancher annuel des 5,53E du 20 mars.