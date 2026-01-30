 Aller au contenu principal
Stellantis augmentera sa production en Italie cette année grâce à de nouveaux modèles, selon le chef de l'Europe
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI prévoit d'augmenter sa production en Italie cette année grâce à de nouveaux modèles, a déclaré un haut dirigeant, alors que le constructeur automobile s'efforce de respecter les engagements pris avec le gouvernement de Rome d'augmenter les investissements.

Emanuele Cappellano, directeur de Stellantis Europe, a présenté les plans de production de l'entreprise pour ses différentes usines en Italie lors d'une réunion avec le ministre de l'industrie, Adolfo Urso, vendredi.

