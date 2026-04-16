Stellantis arrêtera l'assemblage de voitures à l'usine française de Poissy d'ici à 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gilles Guillaume

Stellantis STLAM.MI a annoncé jeudi qu'il cesserait de produire de nouvelles voitures dans son usine de Poissy, près de Paris, d'ici trois ou quatre ans, alors qu'il s'efforce de réduire ses capacités de production excédentaires en Europe.

Le constructeur de Jeep et de Peugeot est confronté à une surcapacité chronique dans la région, où les ventes d'automobiles n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie.

Les gains rapides des concurrents chinois à bas prix ainsi qu'une transition plus lente que prévu vers les véhicules électriques, qui a forcé Stellantis à annoncer une dépréciation de 25 milliards de dollars en début d'année, ont aggravé la situation.

La production de la DS3 et de l'Opel Mokka à Poissy devrait cesser au plus tôt fin 2028, après quoi le site ne produira plus de nouveaux véhicules, mais continuera à fabriquer des pièces automobiles pour d'autres usines de Stellantis, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise à l'issue de discussions avec les syndicats.

Au cours de la réunion, Stellantis a indiqué aux syndicats que la date de fin de production, prévue pour fin 2028, serait confirmée ultérieurement.

Stellantis, qui possède quatre autres usines en France, va investir 100 millions d'euros (117,96 millions de dollars) pour rénover le site de Poissy, permettant de nouvelles activités telles que l'impression 3D pour les pièces ou le reconditionnement et le recyclage des véhicules usagés.

L'avenir de l'usine est incertain depuis des années, avec une production en baisse qui devrait s'établir à environ 68 000 unités en 2026 et 65 000 en 2027, bien en deçà des 145 800 unités de 2023, a déclaré une source industrielle au fait du dossier.

Stellantis a refusé de commenter les prévisions de volume.

L'usine a été construite par Ford dans les années 1940, puis rachetée par Chrysler avant d'être reprise par Peugeot et de faire partie de Stellantis en 2021. À son apogée en 1976, l'usine employait près de 27 000 personnes et produisait plus de 500 000 véhicules par an.

Environ 1 600 personnes travaillent actuellement à Poissy, un nombre qui devrait chuter à 1 200 d'ici 2030 en raison du vieillissement de la main-d'œuvre. Environ 1 000 nouveaux postes seront nécessaires d'ici 2030 pour accueillir les nouvelles entreprises, et un programme de formation sera mis en œuvre, a déclaré le porte-parole.

(1 dollar = 0,8477 euro)