Stellantis améliore tous ses indicateurs clés au premier semestre, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur automobile Stellantis
STLAM.MI a vu tous ses indicateurs clés s'améliorer au cours du premier semestre de cette année, a déclaré mercredi son directeur général, Antonio Filosa.
Il a ajouté que l'entreprise était en passe de connaître une reprise graduelle et progressive.
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