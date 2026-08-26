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Stellantis améliore tous ses indicateurs clés au premier semestre, selon son directeur général
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile Stellantis

STLAM.MI a vu tous ses indicateurs clés s'améliorer au cours du premier semestre de cette année, a déclaré mercredi son directeur général, Antonio Filosa.

Il a ajouté que l'entreprise était en passe de connaître une reprise graduelle et progressive.

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