Stellantis affiche une perte de 20 milliards d'euros au second semestre après une énorme dépréciation des VE

par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume

Stellantis STLAM.MI a annoncé jeudi une perte nette de 20,1 milliards d'euros (23,8 milliards de dollars) pour le second semestre 2025, après avoir annoncé plus tôt ce mois-ci 22,2 milliards d'euros de charges au cours de la période, alors qu'il réduisait ses ambitions en matière de véhicules électriques.

Cette énorme perte montre à quel point les constructeurs automobiles du monde entier subissent les conséquences d'un passage plus lent que prévu et plus complexe des voitures à moteur à essence aux véhicules électrifiés, alors que les États-Unis et l'Europe ont revu à la baisse leurs objectifs en matière de véhicules électriques.

Le résultat d'exploitation ajusté de Stellantis (AOI) a été négatif de 1,38 milliard d'euros au second semestre de l'année dernière. La perte nette et le résultat d'exploitation ajusté se situent tous deux dans la fourchette des estimations préliminaires que l'entreprise avait communiquées au début du mois.

Le fabricant de Jeep et de Peugeot, dont le chiffre d'affaires net de juillet à décembre a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, a déclaré qu'il avait enregistré des dépréciations pour un total de 25,4 milliards d'euros l'année dernière.

Cela a conduit à des résultats de 2025 "reflétant le coût de la surestimation du rythme de la transition énergétique", a déclaré le directeur général Antonio Filosa dans un communiqué.

LES ACTIONS CHUTENT À CAUSE DES DÉPRÉCIATIONS LIÉES AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Depuis l'annonce, le 6 février, de dépréciations de plusieurs milliards liées aux véhicules électriques, les actions de Stellantis cotées à Milan ont perdu environ 20 % de leur valeur.

Depuis le début de l'année, les actions ont perdu plus de 30 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis la création du constructeur automobile en janvier 2021 par la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA, à savoir 5,73 euros par action le 6 février.

Les dépréciations - également causées par des problèmes de qualité des véhicules que Filosa a attribués à la réduction des coûts sous l'ancien patron Carlos Tavares - comprennent environ 6,5 milliards d'euros de paiements en espèces, qui devraient être étalés sur quatre ans à partir de 2026.

Jeudi, la société a réitéré ses prévisions pour 2026, y compris une augmentation de pourcentage à un chiffre du chiffre d'affaires net et une marge d'exploitation ajustée à un chiffre. Elle estime que les flux de trésorerie disponibles pour l'industrie ne redeviendront positifs qu'en 2027.

Stellantis a confirmé qu'elle ne verserait pas de dividende cette année.

Le groupe - qui considère traditionnellement le marché nord-américain, et les États-Unis en particulier, comme son moteur de profit - a déclaré qu'il prévoyait des coûts de 1,6 milliard d'euros cette année en raison des droits de douane américains, contre 1,2 milliard d'euros en 2025.

(1 dollar = 0,8462 euro)

