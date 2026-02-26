Stellantis affiche une perte de 20 milliards d'euros au second semestre après avoir "surestimé" la transition vers les VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les charges totales s'élèvent à 25,4 milliards d'euros en 2025

*

Le constructeur automobile revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques

*

Le groupe confirme ses prévisions pour 2026

*

Le coût des droits de douane américains s'élève à 1,6 milliard d'euros cette année

(Ajoute des détails sur le contexte, la performance de l'action et les commentaires des analystes) par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume

Stellantis STLAM.MI a annoncé jeudi une perte nette de 20,1 milliards d'euros (23,8 milliards de dollars) pour le second semestre 2025, après des charges de plusieurs milliards d'euros que le constructeur automobile a comptabilisées au début du mois pour refléter ses ambitions réduites en matière de véhicules électriques.

L'énorme perte, conforme aux fourchettes préliminaires fournies il y a trois semaines, souligne la façon dont les groupes automobiles du monde entier subissent les conséquences d'un passage plus lent que prévu et plus complexe des voitures à moteur à essence aux véhicules électriques, alors que les États-Unis et l'Europe réduisent leurs objectifs en matière de véhicules électriques.

Le fabricant de Jeep et de Peugeot a déclaré avoir enregistré un total de 25,4 milliards d'euros de dépréciations l'année dernière, dont 22,2 milliards d'euros pour le second semestre annoncé le 6 février, ce qui a fait chuter ses actions.

SURESTIMATION DE LA TRANSITION VERS L'EV

Les résultats de 2025 "reflètent le coût de la surestimation du rythme de la transition énergétique", a déclaré jeudi l'administrateur délégué Antonio Filosa dans un communiqué.

Au second semestre, Stellantis a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 1,38 milliard d'euros, également conforme à l'estimation préliminaire.

Les revenus nets ont toutefois augmenté de 10 % en glissement annuel au cours de la période juillet-décembre pour atteindre 79,25 milliards d'euros, avec une augmentation encourageante de 11 % des livraisons de véhicules au cours des six mois.

Les analystes de Citi ont déclaré que cette série de résultats constituait un "point bas évident" pour Stellantis.

"Alors que nous pourrions prévoir une sorte de reprise du sentiment pour Stellantis à un moment donné, nous voyons une meilleure qualité et moins de risques dans d'autres OEM européens (et américains) ", ont-ils déclaré dans une note.

Les actions cotées à Milan étaient en baisse de 0,3% à 0920 GMT, sous-performant légèrement l'indice des valeurs vedettes italiennes .FTMIB , après avoir déjà perdu environ 20% depuis l'annonce des dépréciations liées aux véhicules électriques.

Les actions du constructeur automobile, né en janvier 2021 de la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA, ont atteint leur plus bas niveau historique de 5,73 euros le 6 février et sont en baisse de 30% depuis le début de l'année.

Les dépréciations - également causées par des problèmes de qualité des véhicules que Filosa a attribués à la réduction des coûts sous l'ancien patron Carlos Tavares - comprennent environ 6,5 milliards d'euros de paiements en espèces, qui devraient être étalés sur quatre ans à partir de 2026.

Jeudi, la société a réitéré ses prévisions pour 2026, y compris une croissance des revenus nets à un chiffre moyen et une marge d'exploitation ajustée à un chiffre bas. Elle estime que les flux de trésorerie disponibles pour l'industrie ne redeviendront positifs qu'en 2027.

Stellantis a confirmé qu'elle ne verserait pas de dividende cette année.

Le groupe - qui considère traditionnellement le marché nord-américain, et les États-Unis en particulier, comme son moteur de profit - a déclaré qu'il s'attendait à ce que les coûts liés aux droits de douane américains passent de 1,2 milliard d'euros en 2025 à 1,6 milliard d'euros cette année.

(1 $ = 0,8462 euro)