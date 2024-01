Stellantis: accord avec Sixt pour l'achat de 250000 véhicules sur trois ans

(AOF) - Stellantis annonce un accord de plusieurs milliards d’euros avec le loueur de voitures allemand Sixt, qui pourrait acheter jusqu’à 250000 véhicules pour sa flotte de location en Europe et en Amérique du Nord au cours des trois prochaines années. Les premières livraisons auront lieu dès le premier trimestre 2024 et se poursuivront tout au long de l’année. Cet accord augmentera le nombre de véhicules entièrement connectés chez Sixt et donc le nombre de ceux dont les données télémétriques (niveau de carburant et kilométrage) seront automatiquement transmises à la société à leur restitution.