Stellantis abandonne les ventes d'hybrides rechargeables aux États-Unis en raison de la faiblesse de la demande
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Chrysler, Stellantis

STLAM.MI , a annoncé vendredi qu'elle cesserait de vendre des versions hybrides rechargeables des Jeep Wrangler et Grand Cherokee, ainsi que du monospace Chrysler Pacifica, aux États-Unis, afin de faire face à la faiblesse de la demande et de modifier sa stratégie d'électrification en Amérique du Nord.

"Stellantis abandonnera progressivement les programmes hybrides rechargeables en Amérique du Nord à partir de l'année modèle 2026, et se concentrera sur des solutions électrifiées plus compétitives, y compris les véhicules hybrides et à prolongateur d'autonomie", a déclaré l'entreprise.

Le retrait du constructeur automobile intervient alors que les constructeurs automobiles de Detroit réévaluent leurs dépenses en matière de véhicules électriques dans le cadre des changements de politique opérés par le président Trump.

Stellantis s'appuyait auparavant sur les hybrides rechargeables pour répondre aux exigences fédérales en matière de consommation de carburant, compte tenu d'une gamme qui comprenait de nombreux modèles à moteur V8.

Les hybrides traditionnels, qui ne nécessitent pas de recharge, se sont également avérés plus populaires auprès des acheteurs aux États-Unis que leurs équivalents rechargeables.

La décision de Stellantis fait également suite à un rappel l'année dernière d'environ 375 000 Jeep hybrides rechargeables après que l'entreprise a fait part de ses inquiétudes concernant des défaillances de la batterie et des rapports d'incendies.

