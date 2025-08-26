Stellantis a payé 190,6 millions de dollars de pénalités pour la consommation de carburant aux États-Unis cette année, selon l'agence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur les amendes, pas de commentaire immédiat de la NHTSA, dépôt de Rivian dans les paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

Stellantis, société mère de Chrysler, a payé 190,6 millions de dollars de pénalités cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant, selon un rapport du gouvernement et le constructeur automobile italo-américain.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré dans un rapport annuel que Stellantis avait payé 112,3 millions de dollars en juin et 78,3 millions de dollars en mars pour des insuffisances concernant les années modèles 2019 et 2020. Au total, Stellantis a payé 773,5 millions de dollars depuis 2018.

Le mois dernier, la NHTSA a déclaré aux constructeurs automobiles qu'ils ne risquaient aucune amende pour les manquements aux règles d'efficacité énergétique remontant à l'année modèle 2022, en vertu d'une loi signée par le président Donald Trump.

Stellantis a confirmé les chiffres à Reuters mardi, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

Le projet de loi fiscale et budgétaire de Trump met fin aux pénalités pour non-respect des règles de l'économie moyenne de carburant des entreprises en vertu d'une loi sur l'énergie de 1975.

Rivian RIVN.O a déclaré dans une requête en justice ce mois-ci que parce que la NHTSA n'a pas traité les rapports de fin d'année ou les notifications de conformité pour l'année modèle 2022 et les années suivantes, elle ne peut pas finaliser les transactions précédemment négociées d'une valeur de 100 millions de dollars en revenus de crédit.

La modification de la pénalité pour l'économie de carburant est l'une des nombreuses mesures prises par Washington pour permettre aux constructeurs automobiles de construire plus facilement des véhicules à essence.

GM GM.N a déjà payé 128,2 millions de dollars de pénalités pour 2016 et 2017.

L'année dernière, Tesla TSLA.O a déclaré avoir reçu 2,8 milliards de dollars de recettes mondiales provenant des crédits réglementaires qu'elle gagne en vendant des véhicules électriques zéro émission et qu'elle vend à d'autres constructeurs automobiles cherchant à atteindre les objectifs d'émissions des véhicules.

En juin, la NHTSA a ouvert la voie à un assouplissement des normes américaines en matière d'économie de carburant en déclarant que l'administration de l'ancien président Joe Biden avait outrepassé son autorité en tablant sur une forte adoption des véhicules électriques dans le calcul des règles.

En 2023, sous l'administration de Biden, la NHTSA a déclaré que sa proposition d'économie de carburant coûterait à l'industrie 14 milliards de dollars en amendes prévues, dont 6,5 milliards pour GM, 3 milliards pour Stellantis et 1 milliard pour Ford F.N jusqu'en 2032.

La règle finale adoptée l'année dernière a assoupli les exigences et l'agence a déclaré que l'industrie n'aurait pas à payer plus de 1,83 milliard de dollars d'amendes jusqu'en 2031.