Stefano Gabbana quitte la présidence de Dolce & Gabbana, selon un document officiel

Stefano Gabbana, cofondateur de la maison de couture de luxe italienne Dolce & Gabbana, a quitté ses fonctions de président en janvier, selon un document déposé auprès de la chambre de commerce locale, consulté par Reuters vendredi.

L’information a été rapportée pour la première fois par Bloomberg, qui a précisé que le créateur envisageait également différentes options concernant sa participation d’environ 40% au capital du groupe, en amont de négociations avec ses prêteurs bancaires.

Les créanciers de Dolce & Gabbana réclament une injection de fonds frais pouvant atteindre 150 millions d’euros, dans le cadre d’un refinancement plus large portant sur 450 millions d’euros de dette, a rapporté Bloomberg, citant des sources, ajoutant que le groupe envisageait des cessions d’actifs immobiliers ainsi que le renouvellement de licences afin de lever des fonds.

Dolce & Gabbana n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont fondé l’entreprise en 1985 et en assurent toujours la direction artistique.

Selon le document consulté, Stefano Gabbana, 63 ans, a informé le groupe en décembre de son intention de quitter la présidence avec effet au 1er janvier. Le directeur général Alfonso Dolce, frère du cofondateur Domenico Dolce, a été nommé nouveau président.

Par le passé, le groupe n’avait pas exclu l’arrivée d’un investisseur minoritaire ou une introduction en Bourse.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)