Le Vatican sous pression des Etats-Unis? Le Pentagone nie avoir sermonné l'ambassadeur du Saint-Siège

Selon un média indépendant, des responsables de l'appareil américain de la Défense ont appelé le siège de l'Eglise catholique à se ranger derrière la puissance militaire des Etats-Unis.

Pete Hegseth, le 8 avril 2026, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

L'administration Trump en veut-elle au Pape? Le Pentagone a démenti jeudi 9 avril des informations de presse selon lesquelles il avait convié un haut responsable du Vatican en janvier pour exiger le soutien de l'Eglise à la puissance militaire américaine. L'affaire survient alors que le pape Léon XIV, premier pape américain de l'histoire, entretient des relations compliquées avec l'administration de Donald Trump. Il s'est exprimé contre la guerre en Iran et dit rejeter les prières "de ceux qui font la guerre". Participaient à la réunion, qui s'est déroulée au Pentagone le 22 janvier, donc avant la guerre en Iran, le sous-secrétaire de la Guerre chargé de la politique, Elbridge Colby, et le cardinal français Christophe Pierre, nonce apostolique à Washington.

Selon le média indépendant The Free Press, qui cite des responsables du Vatican anonymes, la réunion a vite tourné à "l'aigre", les responsables du Pentagone s'évertuant à donner des leçons sur la puissance militaire des Etats-Unis, ajoutant que "l'Eglise ferait mieux de se ranger de leur côté".

Un "échange respectueux et constructif", assure le Pentagone

En réponse, le ministère de la Défense, devenu ministère de la Guerre sous l'administration Trump, a déclaré jeudi sur X que "les récits récents concernant cette rencontre sont fortement exagérés et déformés". "La rencontre entre les responsables du Pentagone et du Vatican a donné lieu à un échange respectueux et constructif", a-t-il ajouté. Selon la même source, divers sujets ont été abordés, les "questions éthiques en matière de politique étrangère, la logique de la stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et d'autres thèmes".

Selon le Pentagone, "le cardinal Pierre a salué cette initiative, et les deux parties se sont réjouies à l'idée de poursuivre un dialogue ouvert et respectueux". L'ambassadeur des Etats-Unis au Vatican, Brian Burch, a lui aussi déploré sur X "ces déformations qui sèment la division et le malentendu" parlant d'une rencontre "très cordiale".

Depuis son élection en mai, Léon XIV, né à Chicago, a pris une position claire contre certaines décisions de l'administration Trump, notamment concernant l'immigration, et a déploré début janvier "une diplomatie de la force". Le credo du président américain est "la paix par la force". Au sein de l'administration Trump, le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio sont des catholiques fervents et ils ont assisté à la messe inaugurale du premier pape américain.

Le pape Léon XIV a nommé récemment un nouvel ambassadeur auprès des Etats-Unis, l'archevêque Gabriele Caccia, en remplacement du cardinal Pierre, qui a pris sa retraite à l'âge de 80 ans.