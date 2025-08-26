 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stef se renforce en Suisse
26/08/2025 à 18:04

(AOF) - Le groupe Stef annonce la signature d’un accord portant sur l’intégration des activités transport de la société Christian Cavegn AG au sein de sa filiale Stef Suisse. Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée. La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d’usage à mener dans les prochaines semaines.

Valeurs associées

STEF
137,2000 EUR Euronext Paris -0,58%
