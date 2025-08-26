Stef: opération de croissance externe en Suisse
'Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée' indique la direction dans son communiqué de presse.
La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d'usage à mener dans les prochaines semaines.
