Stef: opération de croissance externe en Suisse

26/08/2025 à 18:27









(Zonebourse.com) - Le Groupe annonce la signature d'un accord portant sur l'intégration des activités transport de la société Christian Cavegn au sein de sa filiale Stef Suisse.



'Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée' indique la direction dans son communiqué de presse.



La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d'usage à mener dans les prochaines semaines.





Valeurs associées STEF 137,2000 EUR Euronext Paris -0,58%