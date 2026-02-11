STEF lance un plan de recrutement de 2 800 CDI en France
STEF, présent dans toutes les régions françaises avec 185 sites, approvisionne chaque jour magasins, restaurants et cantines, du commerce de proximité à la grande distribution.
Ce plan de recrutement 2026 répond à plusieurs objectifs : soutenir le développement du Groupe avec notamment l'ouverture de nouveaux sites, anticiper les départs en retraite, compenser le turnover naturel et intégrer des profils aux compétences techniques et digitales.
" Chez STEF, chaque collaborateur contribue à une mission essentielle : approvisionner les populations en produits alimentaires ", déclare Jean-Yves Chameyrat, directeur des ressources humaines du Groupe STEF.
