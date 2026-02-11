 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STEF lance un plan de recrutement de 2 800 CDI en France
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 16:45

STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires, prévoit le recrutement de 2 800 collaborateurs et collaboratrices en CDI en France en 2026, auxquels s'ajoutent 600 contrats en alternance.

STEF, présent dans toutes les régions françaises avec 185 sites, approvisionne chaque jour magasins, restaurants et cantines, du commerce de proximité à la grande distribution.

Ce plan de recrutement 2026 répond à plusieurs objectifs : soutenir le développement du Groupe avec notamment l'ouverture de nouveaux sites, anticiper les départs en retraite, compenser le turnover naturel et intégrer des profils aux compétences techniques et digitales.

" Chez STEF, chaque collaborateur contribue à une mission essentielle : approvisionner les populations en produits alimentaires ", déclare Jean-Yves Chameyrat, directeur des ressources humaines du Groupe STEF.

Valeurs associées

STEF
127,0000 EUR Euronext Paris +0,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gisèle Pelicot pose à Paris le 4 février 2026 ( AFP / Joel Saget )
    Gisèle Pelicot: "Je m'autorise à être heureuse"
    information fournie par AFP 11.02.2026 18:01 

    "Se reconstruire sur un champ de ruines" : Gisèle Pelicot témoigne de sa volonté de retrouver une vie calme et heureuse dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la publication le 17 février de ses mémoires, "Et la joie de vivre" (Flammarion), dans 22 langues. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes dispersées à la clôture
    information fournie par AFP 11.02.2026 17:55 

    Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi après la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier bien meilleur qu'attendu et qui laisse les investisseurs dans la certitude que les taux d'intérêt resteront encore élevés ces ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron lors de son discours devant les industriels à Anvers le 11 février 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Faire de l'Europe une "puissance indépendante" est la "seule" solution, dit Macron
    information fournie par AFP 11.02.2026 17:48 

    Faire de l'Europe une "puissance indépendante" est la "seule" solution face aux menaces économiques de la Chine et des Etats-Unis, a affirmé mercredi le président français Emmanuel Macron. "Nous avons besoin d'une nouvelle échelle et d'une nouvelle vitesse dans ... Lire la suite

  • Un maître-chien membre de l'équipe de secours en montagne CRS Alpes Grenoble recherche avec un chien d'éventuelles victimes ensevelies lors d'une mission de sauvetage d'urgence suite à une avalanche dans une zone hors-piste du massif des Écrins, le 29 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Risque d’avalanche maximum jeudi dans plusieurs massifs des Alpes
    information fournie par AFP 11.02.2026 17:28 

    Le risque d'avalanche sera à son maximum jeudi dans de nombreux massifs des Alpes, avertit mercredi Météo-France, qui a placé les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange. La situation avalancheuse sera "remarquable, (et pourra) être ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank