Stef améliore nettement sa rentabilité au premier semestre

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée affiche une nette amélioration de ses performances au premier semestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,6%, à 2,69 milliards d'euros, contre 2,47 milliards un an plus tôt.

La progression est encore plus marquée du côté de la rentabilité : le résultat opérationnel (EBIT) bondit de 84,1%, à 102,9 millions d'euros, portant la marge opérationnelle à 3,8%, contre 2,3% sur la période comparable.

Le résultat net atteint 55,9 millions d'euros, contre 15,9 millions un an auparavant, soit une progression de 251,4%. Le résultat net part du groupe ressort également à 55,9 millions d'euros, en hausse de 253,1%.

En France, l'activité bénéficie notamment de la bonne tenue des métiers du transport, avec une consolidation des parts de marché dans les Flux Frais, les Flux Internationaux et le Seafood. Les activités Surgelés profitent de leur côté d'un taux de remplissage favorable, soutenu par une météo propice à la consommation de glaces.

La croissance s'appuie également sur la mise en service d'un nouveau site consacré au Tempéré Sec Alimentaire et sur la montée en puissance de nouveaux clients dans les activités Foodservice et Frais Supply Chain.

Sur le plan financier, Stef améliore également sa génération de trésorerie. Le free cash-flow ressort positif à 42,3 millions d'euros, après une consommation de 24,5 millions un an auparavant.

Les investissements nets atteignent 123,9 millions d'euros, contre 140 millions sur la période comparable. Le gearing, qui mesure le rapport entre l'endettement net et les capitaux propres, reste quasiment stable à 1,19, contre 1,17 précédemment.

Dans un environnement économique toujours contraint et marqué par une consommation volatile, Stef entend maintenir sa vigilance afin de préserver sa croissance. Le retour durable à la rentabilité au Benelux figure parmi ses principales priorités.

En parallèle, le groupe accélère l'élaboration de son plan stratégique 2027-2031, destiné à anticiper les évolutions de ses marchés et à consolider sa position concurrentielle à plus long terme.

La prochaine publication financière de STEF est attendue le 22 octobre, après Bourse, avec le chiffre d'affaires du troisième trimestre.