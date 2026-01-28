Steel Partners offre 18 dollars par action pour 51 % d'InMode, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Steel Partners a offert 18 dollars par action pour acquérir une participation de 51 % dans la société de technologie médicale InMode INMD.O , basée en Israël, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.