Steel Partners fait une offre pour une participation majoritaire dans l'entreprise israélienne InMode

La société d'investissement Steel Partners a déclaré mercredi qu'elle avait offert 18 dollars par action pour acquérir une participation de 51% dans InMode

INMD.O , ce qui a fait grimper de près de 8% les actions cotées aux États-Unis de la société de technologie médicale basée en Israël dans les échanges après les heures de bureau.

L'offre représente une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de l'action d'InMode vendredi dernier, avant que les médias ne fassent état de spéculations sur une transaction potentielle, a déclaré Steel.

Steel, qui détient environ 1,3 % des actions en circulation d'InMode, a déclaré qu'il avait l'intention de financer la transaction par une combinaison de liquidités et d'emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit existante.

InMode n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Dans une lettre adressée aux actionnaires d'InMode, la société d'investissement a indiqué qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de discuter en privé de la proposition avec les dirigeants d'InMode, mais qu'elle s'était heurtée à une fin de non-recevoir, ce qui l'a incitée à présenter son offre directement aux investisseurs.

La société a ajouté qu'elle pensait qu'InMode avait "sous-performé son véritable potentiel", avec un rendement total pour les actionnaires "abyssal" sur de nombreuses périodes.

Steel prévoit de procéder sans condition de financement et est prête à signer un accord de non-divulgation pour faciliter les discussions, ajoutant que si le conseil d'administration et la direction d'InMode ne s'engagent pas, elle pourrait présenter sa proposition directement aux actionnaires.

La société a déclaré qu'elle voyait une marge de manœuvre pour stimuler les ventes d'InMode grâce à une meilleure exécution commerciale et à des acquisitions sélectives, tout en maintenant une discipline en matière de coûts.

InMode, qui est entré en bourse en 2019, développe des dispositifs qui utilisent l'énergie radiofréquence pour des procédures esthétiques minimalement invasives.

Bloomberg News a d'abord rapporté la nouvelle.