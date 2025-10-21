Steel Dynamics plonge malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du sidérurgiste américain Steel Dynamics STLD.O chutent de près de 1 % à 144,92 $ sur le marché préliminaire ** La société a publié lundi des bénéfices et des revenus pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, car une baisse des coûts des matières premières de ferraille a dépassé les prix moyens dans ses opérations de fabrication d'acier

** Jefferies maintient une position d'achat sur l'action, citant "les expéditions trimestrielles ont atteint un niveau record, et la société devrait continuer à bénéficier de la baisse des importations d'acier (et de la hausse des prix de l'acier) aux États-Unis"

** Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 11,2 % à 4,83 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 4,8 milliards de dollars

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter"; PT médian 153,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de près de 28,23 % depuis le début de l'année