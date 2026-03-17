Steel Dynamics chute, ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre sont inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 mars - ** Les actions du sidérurgiste américain Steel Dynamics STLD.O chutent de près de 1% à environ 173 dollars avant bourse
** La société prévoit un bénéfice de 2,73 $ à 2,77 $ par action pour le premier trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de Wall Street de 3,24 $ par action - données compilées par LSEG
** La société déclare que les bénéfices de l'acier devraient augmenter fortement au premier trimestre 2026 en raison de l'augmentation des expéditions et des marges plus élevées
** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 2,9 % depuis le début de l'année
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