Les actions de Whirlpool ont atteint leur plus bas niveau depuis 14 ans après la révision à la baisse de ses objectifs annuels et la suspension du dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire de la direction au paragraphe 5 et de détails sur la dette au paragraphe 8)

Jeudi, l'action Whirlpool WHR.N a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 14 ans, après que le fabricant d'appareils électroménagers a réduit de moitié ses prévisions de bénéfices annuels et suspendu son dividende.

Les taux d'intérêt élevés, la morosité du marché immobilier et la prudence des consommateurs face à la pression inflationniste ont pesé sur la demande de remplacement, entraînant des remises importantes dans l'ensemble du secteur américain de l'électroménager et réduisant les marges.

Le conflit en cours au Moyen-Orient a aggravé la pression, resserrant encore davantage les budgets des ménages en raison d'une flambée des prix de l'énergie alimentée par la guerre.

« La guerre en Iran a amplifié les inquiétudes des consommateurs concernant le coût de la vie. En conséquence directe, l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté, atteignant en mars son plus bas niveau jamais enregistré », a déclaré jeudi Marc Bitzer, directeur général de Whirlpool, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

« Les consommateurs hésitent à remplacer leurs produits et préfèrent les faire réparer. »

Mercredi, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant à 3-3,5 dollars par action, contre environ 7 dollars par action prévus précédemment.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars, en deçà de sa fourchette précédente de 15,3 à 15,6 milliards de dollars, car elle s'attend à ce que les ventes d'appareils électroménagers à l'échelle du secteur sur le marché nord-américain, le plus important, reculent de 5 %.

Whirlpool a également annoncé la suspension de son dividende afin de dégager des liquidités et d'accélérer la réduction de sa dette. Elle vise une réduction de dette de plus de 900 millions de dollars en 2026.

L'action de la société a chuté de près de 14 % pour s'établir à environ 47 dollars. Son ratio d'endettement s'élève à environ deux fois.

Les actions, qui avaient chuté de 37 % en 2025, ont perdu 34 % de leur valeur depuis le début de l'année. Cela fait de ce titre le maillon faible de l'indice Dow Jones U.S. Consumer Goods .DJUSNC , qui a reculé de 2 % en 2026.