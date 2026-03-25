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Sté Générale : s'offre un rebond sur la MM200 vers 60E
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:13

Sté Générale s'offre un rebond sur la MM200qui gravite vers 6059E et se redresse au-delà de l'ex-support situé à 64E (testé les 9, 13 et 16 mars): le titre se rapproche de la MM100 dans la zone des 65,5E et pourrait s'en aller tester la récente résistance des 67,5E du 18 mars.

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