Sté Générale : repart à l'assaut des 30E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 13:41









(CercleFinance.com) - La contraction du spread OAT/Bund et l'espoir de futures baisses de taux soutient les banques françaises et Sté Générale repart à l'assaut des 30E et renoue avec ses sommets de septembre 2021.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 30,92E du 23 février 2022 (et ex-plancher du 24/01/2022).





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 29,83 EUR Euronext Paris +1,74%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.