Sté Générale : réitère son record des 77E du 4 février

Tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, Sté Générale réitère son record des 77E du 4 février (à l'ouverture).

Le titre fait partie du "top-5" des valeurs préférées des gérants cette année : chaque sursaut du CAC40 est amplifié -parfois par un facteur 4- par Sté Générale.

La dernière fois que le cours avait surpassé les 77E, c'était en mai... 2008.

Le cours est désormais multiplié par 7 depuis le plancher des 11E se septembre 2027... le prochain objectif serait-il X 8 ?