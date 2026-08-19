Sté Générale : rechute sous l'ex résistance des 79 EUR

Sté Générale a dessiné l'ébauche d'un "rounding-top" sous 84/84,2 EUR les 6/7 août et la figure est validée par la cassure de l'ex résistance des 79 EUR et le test de la MM50 qui gravite vers 78 EUR.

Le prochain support technique coïncide avec la MM100 qui gravite vers 73,7 EUR, puis le titre retrouvera un soutien plus solide vers 71,3 EUR, un support qui se retrouvera renforcé d'ici la fin du mois d'août par la MM200 (70,2 EUR actuellement)