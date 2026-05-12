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Sté Générale : 'gap' sous les 68,9E, surveiller 65E
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:26

Sté Générale ouvre un 'gap' sous les 68,9E après être repassé d'un même élan sous la MM100 (69,4E) puis la MM50 (67,7E).
Le titre s'enfonce déjà sous 66,6E et se rapproche du double support horizontal et oblique (moyen terme) des 65E.
La tendance baissière se renforcerait sous 63E (MM200) puis en cas d'absence de rebond lors du comblement du "gap" des 62,5E du 31 mars.
Objectif : retracement du plancher annuel des 60E du 24 mars.

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