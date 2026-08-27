Sté Générale : décroche sous la MM100 (74,25 EUR)

Sté Générale valide un nouveau signal baissier : le titre décroche sous le palier des 75 EUR, puis sous la MM100 (74,25 EUR), ce qui préfigure un retracement du plancher des 71,2 EUR du 8 juillet, support bientôt renforcé par la MM100 qui gravite vers 70,8 EUR.
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