Sté Générale dévisse -8% vers 52E sur forte hausse des taux (le 'spread' OAT/Bund grimpe de 81 vers 89Pts) : le titre efface tous ses gains depuis le plancher des 26/27 août dernier.
Le prochain support se situe vers 49E (mi-juillet) puis 47,5E (plancher testé de fin mai à fin juin).
Sté Générale : -8% vers 52€ sur forte hausse des taux
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:20
Valeurs associées
|53,1200 EUR
|Euronext Paris
|-6,35%
