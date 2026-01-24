 Aller au contenu principal
France/Présidentielle-La primaire de la gauche et des écologistes prévue le 11 octobre
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 21:12

Les législateurs à l'Assemblée nationale après le discours de politique générale du Premier ministre français à Paris

La primaire de ‍la gauche et des écologistes en vue de ‌l'élection présidentielle française de 2027 se tiendra le ​11 octobre prochain, a ⁠déclaré samedi la députée Écologiste et Social ⁠de ‍Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain.

"Le ⁠vote d'investiture aura lieu le 11 octobre 2026. ​J'appelle à créer une dynamique populaire! Pour convaincre ⁠ceux qui font ​encore bande à part. ​Et pour ​donner de l'élan à ​la ⁠gauche face à l'extrême droite", a-t-elle écrit sur le réseau social X, ‌à l'issue d'une conférence de presse à Tours avec les autres candidats à la primaire.

(Rédigé par ‌Claude Chendjou)

