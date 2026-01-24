Ligue 1: Lens perd la tête à Marseille au profit du PSG, Rennes surpris par Lorient

Amine Gouiri auteur d'un doublé pour l'OM face à Lens, le 24 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Marseille a très tôt étouffé Lens pour s'adjuger le choc de la 19e journée samedi (3-1), donnant indirectement la tête du classement à son rival parisien, alors que Rennes pourtant dominant a perdu 2-0 contre Lorient au Roazhon Park.

Les supporters parisiens devaient avoir le coeur partagé entre envie de voir perdre le club antagoniste et nécessité de reprendre la première place à Lens, invaincu depuis 10 matches toutes compétitions confondues.

Ils n'ont pas eu à se poser de question devant la performance marseillaise samedi soir au Vélodrome. L'OM a entamé le match pied au plancher et a marqué deux fois en tout début de match par Amine Gouiri (3e) et la recrue Ethan Nwaneri (13e), tout juste arrivée d'Arsenal.

Lens a ensuite rééquilibré la rencontre sans réussir à marquer. Et c'est Marseille qui a inscrit le fameux troisième but par Amine Gouiri (75e), décidément affûté.

Lens a néanmoins sauvé l'honneur en fin de match à l'issue d'une belle action entre Mamadou Sangaré et Rayan Fofana (85e).

Avec 43 points, Lens passe deux points derrière le PSG, vainqueur à Auxerre vendredi (1-0) et nouveau leader. Marseille se rapproche même s'il est encore à distance respectable (38). La victoire probante va faire du bien aux Olympiens après la défaite sèche contre Liverpool (3-0) mercredi dans le même Vélodrome.

Un peu plus tôt, au Havre, Monaco a enfin pris un point après une série de quatre défaites en Ligue 1 (0-0). Difficile pour le 3e de la saison dernière de s'en satisfaire mais le nul est presque miraculeux au vu d'une énorme occasion concédée en fin de match et au peu de situations que le club du Rocher s'est créées.

Monaco est 10e (24 points), Le Havre 13e (20).

Rennes pour sa part a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile contre Lorient dans le derby breton (2-0). Les hommes de Habib Beye ont pourtant dominé la rencontre mais ont été cueillis à froid dès la 3e minute par Jean-Victor Makengo puis l'entrant Pablo Pagis (77e).

Rennes reste bloqué à la 6e place avec 31 unités alors que Lorient continue son surprenant bout de chemin dans la première moitié du tableau (9e, 25 points).