 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1: Lens perd la tête à Marseille au profit du PSG, Rennes surpris par Lorient
information fournie par AFP 24/01/2026 à 23:16

Amine Gouiri auteur d'un doublé pour l'OM face à Lens, le 24 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Amine Gouiri auteur d'un doublé pour l'OM face à Lens, le 24 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Marseille a très tôt étouffé Lens pour s'adjuger le choc de la 19e journée samedi (3-1), donnant indirectement la tête du classement à son rival parisien, alors que Rennes pourtant dominant a perdu 2-0 contre Lorient au Roazhon Park.

Les supporters parisiens devaient avoir le coeur partagé entre envie de voir perdre le club antagoniste et nécessité de reprendre la première place à Lens, invaincu depuis 10 matches toutes compétitions confondues.

Ils n'ont pas eu à se poser de question devant la performance marseillaise samedi soir au Vélodrome. L'OM a entamé le match pied au plancher et a marqué deux fois en tout début de match par Amine Gouiri (3e) et la recrue Ethan Nwaneri (13e), tout juste arrivée d'Arsenal.

Lens a ensuite rééquilibré la rencontre sans réussir à marquer. Et c'est Marseille qui a inscrit le fameux troisième but par Amine Gouiri (75e), décidément affûté.

Lens a néanmoins sauvé l'honneur en fin de match à l'issue d'une belle action entre Mamadou Sangaré et Rayan Fofana (85e).

Avec 43 points, Lens passe deux points derrière le PSG, vainqueur à Auxerre vendredi (1-0) et nouveau leader. Marseille se rapproche même s'il est encore à distance respectable (38). La victoire probante va faire du bien aux Olympiens après la défaite sèche contre Liverpool (3-0) mercredi dans le même Vélodrome.

Un peu plus tôt, au Havre, Monaco a enfin pris un point après une série de quatre défaites en Ligue 1 (0-0). Difficile pour le 3e de la saison dernière de s'en satisfaire mais le nul est presque miraculeux au vu d'une énorme occasion concédée en fin de match et au peu de situations que le club du Rocher s'est créées.

Monaco est 10e (24 points), Le Havre 13e (20).

Rennes pour sa part a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile contre Lorient dans le derby breton (2-0). Les hommes de Habib Beye ont pourtant dominé la rencontre mais ont été cueillis à froid dès la 3e minute par Jean-Victor Makengo puis l'entrant Pablo Pagis (77e).

Rennes reste bloqué à la 6e place avec 31 unités alors que Lorient continue son surprenant bout de chemin dans la première moitié du tableau (9e, 25 points).

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »
    Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »
    information fournie par So Foot 24.01.2026 23:36 

    Bien moins mauvais perdant que Xhaka. Suite à la lourde défaite du RC Lens face à l’Olympique de Marseille dans le choc de cette 19ᵉ journée de Ligue 1 (3-1), Adrien Thomasson a tenu à féliciter la prestation de ces adversaires du soir, qui ont mis fin à la série ... Lire la suite

  • La styliste française Véronique Nichanian lors de son dernier défilé pour Hermès, le 24 janvier 2026, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Hermès: à Paris, Véronique Nichanian signe une dernière "collection comme les autres"
    information fournie par AFP 24.01.2026 23:09 

    Une standing ovation et "énormément d'émotions": la styliste française Véronique Nichanian a présenté samedi soir à Paris son dernier vestiaire Hermès après 37 ans à la tête de la ligne homme, une collection qu'elle a voulu "comme les autres". "C'est énormément ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé offre provisoirement la tête de la Liga au Real Madrid
    Kylian Mbappé offre provisoirement la tête de la Liga au Real Madrid
    information fournie par So Foot 24.01.2026 23:08 

    Villarreal 0-2 Real Madrid Buts : Mbappé (47ᵉ, sp, 90ᵉ+4) L’homme providentiel. Le Real Madrid s’est adjugé le choc de la 21ᵉ journée de la Liga face à Villarreal, 3ᵉ, ce samedi après-midi grâce à un doublé de l’intenable Kylian Mbappé (0-2). Comme le suggère le ... Lire la suite

  • Eden Hazard vole au secours de Pocognoli
    Eden Hazard vole au secours de Pocognoli
    information fournie par So Foot 24.01.2026 23:07 

    Un soutien de poids. En grande difficulté avec l’AS Monaco, qui a encore été décevante en signant un triste nul face au Havre ce samedi (0-0), Sébastien Pocognoli se retrouve dans une situation plus que délicate. Mais heureusement pour lui, la star nationale belge ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank