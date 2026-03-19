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Sté Générale : -7%, rechute sous 63,75E, support des 64E compromis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:53

Sté Générale (-7% à 63,2E) efface d'un coup les gains de 3 séances de forte hausse précédedentes.
Le titre bute sur ses niveaux du 10 mars dernier et sa rechute compromet le principal support situé à 64E (il a été testé les 9, 13 et 16 mars): il peut encore être sauvé mais il faut privilégier le scénario d'une glissade vers le support suivant qui se confond avec la MM200 vers 60E.

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