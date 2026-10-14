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State Street recule après la publication de chiffres d'affaires du troisième trimestre inférieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action de State Street STT.N a atteint son plus bas niveau depuis juin, clôturant en baisse de 6,7 % à 162,47 dollars

** La banque dépositaire américaine a annoncé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars au troisième trimestre, légèrement en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 4,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel lié aux commissions, à 3,14 milliards de dollars, est également inférieur à l'estimation de 3,17 milliards de dollars

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre, à 3,69 dollars, dépasse les estimations de 3,67 dollars

** Le titre se négocie à 11,49 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit légèrement au-dessus de la médiane du secteur, qui s'établit à 11,09

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action STT affiche une hausse de près de 26 % depuis le début de l'année

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