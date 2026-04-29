State Street IM et PIF dévoilent un ETF actif sur les actions saoudiennes

State Street IM a annoncé le lancement d’un nouveau fonds coté (ETF), le State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (SAQL). Avec des frais totaux de 0,75%, ce véhicule géré activement a pour objectif de cibler les actions de sociétés saoudiennes. L’ETF ambitionne de surperformer à moyen et long terme son indice de référence, le S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped. La stratégie a récemment été listée à la Bourse de Londres et sur le marché Xetra de la Deutsche Börse à Francfort.

L’ETF est également lancé en partenariat avec le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite , qui a décidé d’investir à hauteur de 100 millions de dollars dans ce véhicule. Cet investissement renforce la collaboration entre le gestionnaire d’actifs américain et le fonds souverain saoudien.

En janvier 2025 , le PIF avait déjà investi 200 millions de dollars dans le fonds SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond Ucits de State Street, le premier fonds Ucits obligataire saoudien coté en Europe. Au total, le fonds de pension a déjà réalisé cinq investissements dans un ETF sur neuf marchés mondiaux (Hong Kong, Londres, Shanghai, Shenzhen, Tokyo, Francfort, en Italie et à Singapour).

Un investissement du PIF

Ce nouvel investissement du PIF concorde avec ses différentes missions. Le fonds de pension vise à diversifier le marché de l’Arabie saoudite en attirant des investisseurs étrangers tout en élargissant les options de financement avec de nouveaux produits. En effet, Yie-Hsin Hung, directeur général de State Street IM, estime que l’Arabie saoudite offre «la combinaison d’un marché intérieur en pleine expansion et d’un environnement réglementaire favorable» qui crée «des perspectives véritablement attrayantes pour les investisseurs du monde entier».

Une collaboration avec la société de gestion qui s’inscrit dans cette ambition : «Notre partenariat continu avec State Street IM renforce notre engagement commun à améliorer et à diversifier la gamme de produits, afin d’offrir de nouvelles opportunités aux investisseurs internationaux sur le marché saoudien et de mobiliser des réserves de capitaux» , indique Yazeed Al-Humied, vice-gouverneur et responsable des investissements dans la région MENA au sein du PIF.

Le fonds est également disponible en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Bastien Boname