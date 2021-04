State Street est en tête des ventes de fonds européens en février

(NEWSManagers.com) - State Street s' est placé en tête des ventes de fonds en Europe en février, avec 7 milliards d' euros de collecte nette, montrent les dernières statistiques de Refinitiv Lipper. Plus de 5 milliards d' euros se sont dirigés vers des ETF de la société de gestion.

BlackRock arrive deuxième avec 6 milliards d' euros, dont plus de 3,5 milliards d' euros dans les ETF. C' est la deuxième fois consécutive que BlackRock n' est plus premier du classement des ventes de fonds en Europe qu' il avait dominé en 2020.

Credit Suisse Group, pourtant en proie à de nombreuses difficultés ces dernières semaines, se classe troisième, avec une collecte de 3 milliards d' euros. DWS est aussi troisième ex aequo avec 3 milliards d' euros.

Les ETF ont joué un rôle prépondérant dans le succès des quatre premiers du classement, observe Refinitiv.

Les sociétés qui viennent ensuite sont Morgan Stanley, Baillie Gifford, Allianz, Pictet, Union Investment et Vanguard Group.

Concernant les seuls fonds obligataires, State Street se place encore en tête avec 5 milliards d' euros de collecte, devant BlackRock (3,4 milliards), Neuflize (1,5 milliard), BNP Paribas Asset Management (1,1 milliard) et Credit Suisse Group (1 milliard).

Pour les fonds actions, c' est BlackRock qui prend le lead, avec 6,6 milliards d' euros de collecte. Le groupe est suivi par JPMorgan (4 milliards), Baillie Gifford (2,6 milliards), Morgan Stanley (2 milliards) et Credit Suisse (1,9 milliard).

Au total, les fonds commercialisés en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 29,3 milliards d' euros en février. La collecte a été tirée par les fonds actions qui ont drainé 50 milliards d' euros.