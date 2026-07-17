Starship : SpaceX vise un nouveau lancement après un report de dernière minute

SpaceX prévoit de retenter dès la semaine prochaine le lancement de sa fusée Starship, interrompu automatiquement quelques secondes avant le décollage lors du treizième vol d'essai. Si cet incident technique est courant dans le cadre du développement du programme, il a entraîné une forte réaction des marchés, l'action de l'entreprise cédant plus de 4% et effaçant près de 100 MdsUSD de capitalisation boursière.

L'interruption est intervenue après l'allumage des moteurs, lorsque quatre des 33 moteurs du propulseur Super Heavy ne se sont pas activés, déclenchant l'arrêt automatique de la séquence de lancement. SpaceX a depuis retiré l'étage supérieur de Starship afin de remplacer deux moteurs Raptor avant une nouvelle tentative, potentiellement dès le lundi 20 juillet. Elon Musk a indiqué que ces changements visent à garantir le bon déroulement du prochain vol.

Malgré ce nouveau contretemps, SpaceX maintient sa stratégie de développement fondée sur des essais successifs, qui a déjà conduit à douze vols d'essai depuis 2023, dont plusieurs se sont soldés par des explosions ou d'autres revers techniques. L'entreprise estime que cette approche est indispensable pour fiabiliser Starship, un programme dans lequel plus de 15 MdsUSD ont été investis et qui doit devenir le pilier de son expansion, notamment pour le déploiement des satellites Starlink et, à plus long terme, d'infrastructures spatiales dédiées à l'intelligence artificielle.

Le treizième vol d'essai doit emporter 20 satellites Starlink afin de tester leur système de déploiement et les liaisons de communication laser du réseau, même si ces satellites suivront une trajectoire suborbitale avant de se consumer dans l'atmosphère. SpaceX prévoit également un premier lancement de Starship depuis la Floride d'ici la fin de l'année, alors que la pression s'accroît pour faire entrer la fusée en phase opérationnelle après près de dix ans de développement.