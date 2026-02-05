Starlink veut booster la croissance de SpaceX avec un téléphone et plus de services Internet

par Joey Roulette

Avec l'introduction en Bourse de SpaceX prévue cette année, la société a des projets pour son activité Starlink, génératrice de revenus, qui pourrait étendre sa portée sur de nouveaux marchés avec un téléphone Starlink, un service Internet par satellite pour mobile et un service de suivi spatial, selon des sources proches du dossier.

Véritable fleuron de l'empire d'Elon Musk, SpaceX poursuit son expansion fulgurante grâce à sa chaîne de production rapide de satellites Starlink et à ses lanceurs de fusées réutilisables.

Ces deux atouts devraient contribuer à la réalisation du projet de d'Elon Musk visant à construire des centres de données en orbite autour de la Terre, un pari coûteux soutenu par fusion récemment annoncée entre SpaceX et xAI.

Selon trois personnes proches du dossier, ce projet prévoit notamment la création d'un appareil mobile connecté à la constellation Internet par satellite Starlink, qui pourrait rivaliser avec les smartphones.

Les détails concernant la conception de l'appareil ou la date à laquelle Elon Musk prévoit de développer le produit ne sont pas clairs. Ces dernières années, Starlink a collaboré avec T-Mobile pour intégrer directement l'internet Starlink dans les téléphones mobiles de ce réseau, une initiative différente de celle de SpaceX qui produit lui-même un téléphone.

SpaceX a des projets dans le domaine de la téléphonie mobile depuis des années, ont déclaré ces personnes. Répondant la semaine dernière à un utilisateur de X qui s'interrogeait sur un hypothétique téléphone Starlink, Elon Musk a déclaré : "Ce n'est pas hors de question à un moment donné."

"Ce serait un appareil très différent des téléphones actuels", a ajouté Elon Musk. "Optimisé uniquement pour fonctionner avec des réseaux neuronaux à performance maximale par watt", en référence au matériel informatique semblable au cerveau qui se cache derrière l'intelligence artificielle.

STARLINK STIMULE LES REVENUS DE SPACEX

Starlink est une source de profits essentielle pour SpaceX. L'année dernière, l'entreprise a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfice sur un chiffre d'affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars, selon deux personnes proches des résultats de l'entreprise, Starlink étant le principal moteur avec environ 50% à 80% du total.

L'investissement le plus important de SpaceX dans le domaine des communications cellulaires a été réalisé l'année dernière avec l'achat pour 19,6 milliards de dollars du spectre satellite d'EchoStar. Si certains y voient une menace pour les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) tels que Verizon et AT&T, SpaceX s'est jusqu'à présent positionné comme un complément à ces réseaux.

"Il sera probablement difficile pour Starlink de fabriquer un téléphone et de concurrencer les ORM, car les autres ORM éviteraient de l'utiliser", a déclaré Armand Musey, président de Summit Ridge Group. "Ce serait comme si GM fabriquait des pneus de voiture et essayait de les vendre aux autres constructeurs automobiles".

SpaceX est le plus grand opérateur de satellites au monde avec plus de 9 millions d'utilisateurs pour son service Internet haut débit. Il a également conclu des contrats gouvernementaux liés à Starlink et au réseau de satellites de qualité militaire Starshield.

La production d'un appareil mobile par SpaceX constituerait une expansion significative de sa gamme de produits liés à Starlink, qui est devenu en six ans un réseau Internet de 9.500 satellites, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux marchés.

Environ 650 des satellites Starlink en orbite ont été construits pour la toute nouvelle activité de SpaceX dans le domaine des appareils directs. L'objectif, a écrit Elon Musk dans un article publié lundi sur le blog de SpaceX, est à terme "d'offrir une couverture cellulaire complète partout sur Terre".

Tout comme l'idée du centre de données d'IA, l'expansion de Starlink en tant que système de type cellulaire dépend fortement de sa fusée Starship, qui lancera des lots plus importants de satellites Starlink améliorés, suffisamment puissants pour fournir des services Internet plus performants aux téléphones mobiles.

Musk affirme que chaque futur lancement de Starship transportant des satellites Starlink permettra d'augmenter la capacité de la constellation de "plus de 20 fois".

Bien que le marché soit encore jeune, les analystes estiment que la connexion directe aux appareils pourrait représenter des milliards de dollars dans les prochaines années.

En octobre, SpaceX a déposé une demande d'enregistrement de la marque "Starlink Mobile". Et cette année, elle a déposé des brevets pour des technologies visant à améliorer la capacité de Starlink à se connecter à de petits appareils mobiles terrestres qui ne sont pas uniquement des terminaux utilisateurs Starlink.

SERVICE DE SUIVI SPATIAL STARGAZE

Dans le prolongement de son réseau Starlink, SpaceX a annoncé la semaine dernière un nouveau produit appelé Stargaze, qui utilisera les minuscules caméras de manœuvre déjà installées sur les satellites Starlink pour surveiller le trafic croissant dans les orbites basses de la Terre, où il n'existe aucune norme internationale pour la gestion du trafic.

Bien que SpaceX ait déclaré qu'il fournirait gratuitement certaines données aux opérateurs de satellites, cette activité pourrait intéresser le gouvernement américain.

La perspective que SpaceX utilise Starlink pour le suivi en orbite basse a suscité l'inquiétude de certains acteurs du secteur du suivi spatial, qui craignent qu'un système clé du gouvernement américain ne dépende trop de cette entreprise.

Richard DalBello, ancien directeur de l'Office of Space Commerce, a déclaré que Stargaze pourrait fournir des services de suivi spatial rapides pour les systèmes en orbite basse, mais a suggéré que le gouvernement ne devrait pas s'y fier uniquement.

(Reportage Joey Roulette, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)