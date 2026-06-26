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Starlink va fournir un accès Internet gratuit aux utilisateurs vénézuéliens à la suite des tremblements de terre
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starlink, la filiale d'Internet par satellite de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk SPCX.O , a annoncé jeudi qu'elle offrira des services gratuits à ses utilisateurs au Venezuela pendant un mois, après que deux séismes ont frappé ce pays d'Amérique du Sud.

L'entreprise s'efforce également de “déployer rapidement des terminaux Starlink et de rétablir la connectivité dans les zones les plus touchées”, a indiqué Starlink sur X.

Venezuela

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